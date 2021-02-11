Уряд України веде переговори з МВФ про урізання бюджетних витрат

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню " Корреспондент ".

"Ми ставили за мету - орієнтовно 4-4,5% ВВП дефіциту держбюджету на 2022 рік. У МВФ індикатор - 3,5%. При цьому 2020 рік ми закінчили з дефіцитом 5,3% ВВП, а у 2021-му плануємо бути в межах 5,5%", - повідомив міністр.

За його словами, зараз обговорювалася консолідація держбюджету-2022 в частині рамок зменшеного дефіциту.

Як повідомляло РБК-Україна, в законі про державний бюджет України закладений дефіцит на рівні 246,6 млрд гривень, що становить 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Його планується покрити в основному за рахунок запозичень, а також приватизації (12 млрд гривень). Очікується, що номінальний ВВП у 2021 році складе 4 505 млрд гривень.

Таким чином, вимога МВФ скоротити бюджетний дефіцит на 2 відсоткових пункти ВВП означає скорочення витрат приблизно на 90 млрд гривень.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада планує переформатувати Меморандум з Міжнародним валютним фондом. З'явилися нові питання, які треба вирішити.