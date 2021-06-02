Правительство Украины ухудшило прогноз экономического роста на следующий год

Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год ухудшен с 4,3% до 3,8%.

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на 4,7% в 2023 году и на 5,0% в 2024 году

Кроме того, прогнозируется, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 6,2% в 2022 году, 5,3% в 2023 году и 5,0% в 2024 году.

Увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников прогнозируется на уровне 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году;

Уровень безработицы в 2022 году ожидается на уровне 8,5%, в 2023 году - 8%, в 2024 году - 7,8%. Рост экспорта товаров и услуг на уровне 6,5% в 2022 году, 7,7% - в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.