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Правительство Украины ухудшило прогноз экономического роста на следующий год

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Украина, Среда 02 июня 2021 17:01
Правительство Украины ухудшило прогноз экономического роста на следующий год Фото: Кабинет Министров ухудшил ожидания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год ухудшен с 4,3% до 3,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на 4,7% в 2023 году и на 5,0% в 2024 году

Кроме того, прогнозируется, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 6,2% в 2022 году, 5,3% в 2023 году и 5,0% в 2024 году.

Увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников прогнозируется на уровне 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году;

Уровень безработицы в 2022 году ожидается на уровне 8,5%, в 2023 году - 8%, в 2024 году - 7,8%. Рост экспорта товаров и услуг на уровне 6,5% в 2022 году, 7,7% - в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Обновленный макропрогноз направлен в различные органы власти и нем будет строиться трехлетняя бюджетная декларация.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров ожидает курс гривны к доллару в 2022-2024 годах в коридоре 28-29 грн.

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