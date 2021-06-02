Уряд України погіршив прогноз економічного зростання на наступний рік

Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік погіршений з 4,3% до 3,8%.

За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на 4,7% у 2023 році та на 5,0% у 2024 році

Крім того, прогнозується, що інфляція (грудень до грудня попереднього року) становитиме 6,2% у 2022 році, 5,3% у 2023 році та 5,0% у 2024 році.

Збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників на прогнозується рівні 4,4% у 2022 році, на 6,1% у 2023 році та на 5,6% у 2024 році;

Рівень безробіття у 2022 році очікується на рівні 8,5%, у 2023 році - 8%, у 2024 році - 7,8%. Зростання експорту товарів і послуг на рівні 6,5% у 2022 році, 7,7% - у 2023 році та до 7,9% у 2024 році.