Уряд України погіршив прогноз економічного зростання на наступний рік
Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік погіршений з 4,3% до 3,8%.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на 4,7% у 2023 році та на 5,0% у 2024 році
Крім того, прогнозується, що інфляція (грудень до грудня попереднього року) становитиме 6,2% у 2022 році, 5,3% у 2023 році та 5,0% у 2024 році.
Збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників на прогнозується рівні 4,4% у 2022 році, на 6,1% у 2023 році та на 5,6% у 2024 році;
Рівень безробіття у 2022 році очікується на рівні 8,5%, у 2023 році - 8%, у 2024 році - 7,8%. Зростання експорту товарів і послуг на рівні 6,5% у 2022 році, 7,7% - у 2023 році та до 7,9% у 2024 році.
Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство економіки України погіршило прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%. Оновлений макропрогноз спрямований в різні органи влади і ньому буде будуватися трирічна бюджетна декларація.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів очікує курс гривні до долара у 2022-2024 роках в коридорі 28-29 грн.