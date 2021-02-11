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Уряд України хоче переформатирвоать Меморандум з МВФ

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 11:09
Уряд України хоче переформатирвоать Меморандум з МВФ Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада планує переформатувати Меморандум з Міжнародним валютним фондом. З'явилися нові питання, які треба вирішити.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню "Корреспондент".

"Місія продовжується у форматі аналізу виконання діючих зобов'язань, а також визначення нових реперних точок, перегляду діючих структурних маяків. Те, що не виконано восени 2020 року, буде перенесено з іншими строками в новий Меморандум", - сказав він.

За його словами, це не буде новий документ, а мова йде про переформатування чинного Меморандуму.

"Програму буде видозмінено з урахуванням існуючих реалій. Суть буде збережена. Зміниться, можливо, наповнення за термінами та умовам. Постало питання з тарифами, яке ми виконали ще влітку. У зв'язку з переглядом тарифів на газ питання буде актуалізовано в іншому вигляді. В якому - поки важко сказати", - повідомив міністр.

Водночас сума кредиту МВФ змінюватися не буде. "Сума та ж, питання строків може обговорюватися, але на даному етапі воно не стоїть. Можливо, буде така дискусія", - повідомив міністр.

Нагадаємо, Меморандум між урядом України та МВФ було підписано в 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що очікує отримати 2,2 млрд доларів у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду в 2021 році.

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