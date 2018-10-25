Facebook оштрафували на 644 млн доларів через скандал з Cambridge Analytica

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Facebook оштрафували за злив особистих даних користувачів

Британська влада оштрафувала Facebook на 644 млн доларів за поведінку компанії під час скандалу з компанією Cambridge Analytica і витоком даних користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зокрема, розслідування Офісу комісара інформації (ICO) показало, що в період з 2007 по 2014 роки Facebook надавав особисті дані розробникам додатків без згоди користувачів. Також повідомляється, що сума штрафу виявилася найвищою в момент виявлення порушення. Якщо б скандал з Cambridge Analytica стався після вступу в силу нових правил ЄС, штраф був би набагато вищим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акціонери Facebook пропонують зняти Марка Цукерберга з посади голови правління. Пропозицію має бути висунуто на голосування на щорічній зустрічі акціонерів компанії в травні 2019 року. Цукерберга звинувачують у тому, що він "погано впорався з кількома скандалами".

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що колишні співробітники Cambridge Analytica після скандалу з витоком особистих даних залучені до підготовки президентської кампанії Дональда Трампа в 2020 році.