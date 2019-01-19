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Уряд США готовий накласти на Facebook рекордно високий штраф

Новини » Телеком & IT    19.01.2019 - 08:00
Уряд США готовий накласти на Facebook рекордно високий штраф
Ілюстративне фото (flickr.com bookcatalog)

Йдеться про історію з передачею даних користувачів сторонній компанії - Cambridge Analytica

Федеральна комісія з питань торгівлі Сполучених штатів збирається оголосити  рішення про накладення на компанію Facebook рекордно високого штрафу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на газету The Washington Post.

Це пов'язано із порушенням компанією умов конфіденційності користувачів та передачі особистих даних компанії Cambridge Analytica під час виборів у США.

Як повідомили газеті одразу три джерела, обізнаних у ситуації, нещодавно американські регулятори провели зустріч, "щоб обговорити накладення рекордного штрафу на компанію Facebook через порушення юридично обов'язкового договору з урядом щодо захисту конфіденційності персональних даних користувачів".

Сума штрафу буде значно більшою за 22,5 млн  долларів, яку заплатив Google у 2012 році після подібних обвинувачень. Тоді ця сума також встановила рекорд.

При цьому точної суми штрафу не називають - вона буде визначена найближчим часом.

Нагадаємо, у жовтні 2018 британська влада оштрафувала Facebook на 644 млн доларів за поведінку компанії під час скандалу з компанією Cambridge Analytica і витоком даних користувачів.

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