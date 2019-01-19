Уряд США готовий накласти на Facebook рекордно високий штраф

Йдеться про історію з передачею даних користувачів сторонній компанії - Cambridge Analytica
Федеральна комісія з питань торгівлі Сполучених штатів збирається оголосити рішення про накладення на компанію Facebook рекордно високого штрафу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на газету The Washington Post.
Це пов'язано із порушенням компанією умов конфіденційності користувачів та передачі особистих даних компанії Cambridge Analytica під час виборів у США.
Як повідомили газеті одразу три джерела, обізнаних у ситуації, нещодавно американські регулятори провели зустріч, "щоб обговорити накладення рекордного штрафу на компанію Facebook через порушення юридично обов'язкового договору з урядом щодо захисту конфіденційності персональних даних користувачів".
Сума штрафу буде значно більшою за 22,5 млн долларів, яку заплатив Google у 2012 році після подібних обвинувачень. Тоді ця сума також встановила рекорд.
При цьому точної суми штрафу не називають - вона буде визначена найближчим часом.
Нагадаємо, у жовтні 2018 британська влада оштрафувала Facebook на 644 млн доларів за поведінку компанії під час скандалу з компанією Cambridge Analytica і витоком даних користувачів.