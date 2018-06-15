Вице-президент Facebook уходит с поста после скандала с Cambridge Analytica

Шрейдж останется советником основателя компании Марка Цукерберга

Вице-президент Facebook Эллиот Шрейдж уходит с поста после скандала c передачей данных пользователей компании Cambridge Analytica. Об этом он сам сообщил в Facebook.

Отметим, Шрейдж курировал вопросы политики Facebook и общественных коммуникаций.

"После более чем десятилетия работы в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни", - сообщил он.

По его словам, специфика работы ему нравилась, однако оставляла "мало места для других занятий". Он останется на должности на время переходного периода, пока не будет найдена замена. Впоследствии Шрейдж намерен стать советником основателя компании Марка Цукерберга.

The Next Chapter Much of what makes Facebook such a great place to work is our culture, which has created traditions... Опубліковано Elliot Schrage 14 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Cambridge Analytica объявила о банкротстве.