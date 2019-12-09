Правительство создало горячую линию для предпринимателей

В понедельник, 9 декабря, в Украине заработала горячая линия для предпринимателей, которая будет помогать в вопросах, касающихся бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Как сообщается, горячая линия будет круглосуточно оказывать помощь предпринимателям в решении вопросов, связанных с созданием, деятельностью и закрытием бизнеса. Пока линия будет работать в тестовом режиме онлайн-чата.

"Горячая линия круглосуточная, поэтому задавать вопросы можно в любое удобное время. Стартуем в тестовом режиме онлайн-чата. В ближайших планах - запустить еще телефонную линию и чат-бота", - заявили в Минцифре.

Электронная горячая линия для предпринимателей работает по адресу - https://thedigital.gov.ru/hotline

Напомним, ранее Государственная таможенная служба запустила в тестовом режиме электронный сервис для жалоб на деятельность таможни. В ведомстве отмечали, что рассмотрение жалоб относительно работы новой таможни будет продолжаться до пяти рабочих дней.

Также РБК-Украина писало, что Министерство цифровой трансформации запустило сайт для измерения скорости интернета в Украине. С помощью сайта министерство хочет получить информацию о реальном состоянии покрытия интернета в стране.