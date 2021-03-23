Правительство сохраняет прогноз восстановления экономики Украины после падения в 2020 году

"На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП", - сказал министр.

Как отметили в пресс-службе, по уточненным данным Госстата, падение ВВП за 2020 год составляет 4,0%, что оказалось несколько лучше оценок Минэкономики, которые предсказывали падение ВВП на 4,2% и падения ВВП на 4,8% прогноза правительства, сформированного в марте 2020 года.

"Поддержкой экономики выступал внутренний потребительский спрос. Так, потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 года до 5 000 грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%", - говорится в сообщении.