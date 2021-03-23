Правительство сохраняет прогноз восстановления экономики Украины после падения в 2020 году

Прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% остается в силе. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП", - сказал министр.
Как отметили в пресс-службе, по уточненным данным Госстата, падение ВВП за 2020 год составляет 4,0%, что оказалось несколько лучше оценок Минэкономики, которые предсказывали падение ВВП на 4,2% и падения ВВП на 4,8% прогноза правительства, сформированного в марте 2020 года.
"Поддержкой экономики выступал внутренний потребительский спрос. Так, потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 года до 5 000 грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%", - говорится в сообщении.
Напомним, Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).
Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы. По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% - в 2023 году.