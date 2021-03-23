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Уряд зберігає прогноз відновлення економіки України після падіння у 2020 році

Автор: Олександр Білоус

Прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% залишається чинним. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"На 2021 рік ми зберігаємо прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП", - сказав міністр.

Як зазначили в прес-службі, за уточненими даними Держстату, падіння ВВП за 2020 рік складає 4,0%, що виявилося дещо кращим за оцінки Мінекономіки, які передбачали падіння ВВП на 4,2% та падіння ВВП на 4,8% прогнозу уряду, сформованого у березні 2020 року.

"Підтримкою економіки виступав внутрішній споживчий попит. Так, споживчі витрати за підсумком року зросли на 1,6% в умовах підвищення мінімальної (з 1 вересня 2020 року до 5 000 грн) та, відповідно, середньомісячної заробітної плати, зростання якої за підсумком року становило 7,4%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки. За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

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Новини України ВВПекономікаМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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