Правительство согласовало назначение нового главы Ивано-Франковской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Ивано-Франковской областной государственной администрации. На эту должность предлагается назначить Светлану Онищук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства .

Онищук является действующей заместительницей главы Ивано-Франковской ОГА.

До областной государственной администрации работала на кафедре публичного управления и администрирования Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Также была начальником межрегионального управления Нацагентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

С 2012 по 2015 год работала начальником управления Главного управления государственной службы Украины в Ивано-Франковской области.