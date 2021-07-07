Уряд погодив призначення нового голови Івано-Франківської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. На цю посаду пропонується призначити Світлану Онищук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.
Онищук є чинною заступницею голови Івано-Франківської ОДА.
До обласної державної адміністрації працювала на кафедрі публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Також була начальником міжрегіонального управління Нацагентства з питань державної служби в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.
З 2012 по 2015 рік працювала начальником управління Головного управління Державної служби України в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, РБК-Україна ще в червні з посиланням на джерела в оточенні президента Володимира Зеленського писало про плани змінити голову Івано-Франківської ОДА.
Нинішній глава області Андрій Бойчук був призначений на посаду в грудні 2020 року.