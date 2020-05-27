Правительство согласовало назначение нового главы Киевской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Василия Володина новым главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Сейчас он занимает пост замглавы Киевской ОГА.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Отметим, на сегодня Володин занимает должность замглавы Киевской облгосадминистрации, до этого был и.о. гендиректора "Электронмаша".

Родился в Черкасской области, в 2001 году закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, получил специальность переводчика и специалиста по международным отношениям.

Напомним, до 11 марта главой Киевской ОГА был Алексей Чернышев, который ушел в правительство Дениса Шмыгаля на должность министра развития общин и территорий.

Отметим, это уже четвертый руководитель Киевской области за календарный год, уже при президенте Владимире Зеленском в июне 2019 год на эту должность был назначен Михаил Бно-Айриян, который был уволен спустя около 100 дней с момента назначения.