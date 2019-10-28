Правительство согласовало назначение глав пяти ОГА

Кабинет Министров Украины на своем выездном заседании в Мариуполе (Донецкая область) одобрил ряд кадровых вопросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, правительство назначило Биденко Артема Игоревича государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.

"Правительство согласовало назначение глав областной государственной администрации (ОГА): Волынской - Погуляйка Юрия Михайловича; Полтавской - Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой - Осачука Сергея Дмитриевича", - говорится в сообщении.

Также принято решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Хорева Михаила Юрьевича.

Известно, что уволено: заместителя Министерства развития общин и территорий - Кругляка Эдуарда Борисовича, заместителя Министра инфраструктуры - Лавренюка Юрия Федоровича, председателя Государственного агентства водных ресурсов - Овчаренко Ирину Ивановну.

Напомним, правительство выделило 300 млн гривен на доступное жилье для 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС.

Как сообщало РБК-Украина, комитет парламента по вопросам молодежи и спорта предлагает Кабинету министров Украины до 1 мая 2020 года разработать и утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2025 годы.