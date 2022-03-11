Правительство Словакии одобрило размещение в стране более 2 тысяч военных НАТО

Батальон усиленного передового присутствия (EFP) должен состоять из 600 солдат из Чехии, 200 - из Голландии, 100 - из Польши, 400 - из США и 700 - из Германии.

Долгое время словаки не поддерживали размещение солдат НАТО в своей стране, однако настроение изменилось после полномасштабного нападения РФ на Украину 24 февраля. Так, согласно последнему опросу, 61% населения Словакии одобряет членство в НАТО, а до вторжения так считали только 45%.

По словам министра обороны Словакии Ярослава Наджа, нынешняя реальность, которую РФ создала своей агрессией против суверенного государства, является "достаточной причиной, чтобы изменить традиционную словацкую путаницу в общественном восприятии иностранных дел"

"Я искренне надеюсь, что предложение об усилении безопасности нашей территории силами союзников получит четкую поддержку во всем парламенте", - заявил он.

Силы EFP были созданы после российской оккупации украинского Крыма и уже присутствуют в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

После полномасштабного вторжения России в Украину и войну трансатлантический альянс согласился создать многонациональные боевые группы EFP вдоль всего восточного крыла НАТО, включая Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию.