Уряд Словаччини схвалив розміщення в країні понад 2 тисячі військових НАТО

Батальйон посиленої передової присутності (EFP) має складатися з 600 солдатів з Чехії, 200 - з Голландії, 100 - з Польщі, 400 - із США та 700 - з Німеччини.

Довгий час словаки не підтримували розміщення солдатів НАТО у своїй країні, проте настрій змінився після повномасштабного нападу РФ на Україну 24 лютого. Так, згідно з останнім опитуванням, 61% населення Словаччини схвалює членство в НАТО, а до вторгнення так вважали тільки 45%.

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Наджа, нинішня реальність, яку РФ створила своєю агресією проти суверенної держави, є "достатньою причиною, щоб змінити традиційну словацьку плутанину в громадському сприйнятті закордонних справ"

"Я щиро сподіваюся, що пропозиція про посилення безпеки нашої території силами союзників отримає чітку підтримку у всьому парламенті", - заявив він.

Сили EFP були створені після російської окупації українського Криму і вже присутні в Польщі, Литві, Латвії та Естонії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і війну трансатлантичний альянс погодився створити багатонаціональні бойові групи EFP уздовж усього східного крила НАТО, включаючи Румунію, Болгарію, Угорщину і Словаччину.