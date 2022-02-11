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В НАТО согласовали размещение контингентов в Румынии, Болгарии, Словакии

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Брюссель, Пятница 11 февраля 2022 11:54
В НАТО согласовали размещение контингентов в Румынии, Болгарии, Словакии Фото: НАТО разместит контингенты в Румынии, Болгарии, Словакии (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

НАТО разместит многонациональные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии. Министры обороны должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Süddeutsche Zeitung.

В НАТО согласились на предложение военных разместить контингенты на востоке Европы.

"Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений", - говорится в сообщении.

Министры обороны должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе в среду, после чего будет сделано официальное заявление. План может быть реализован уже этой весной.

Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция.

Напомним, в Белом доме объяснили, что американские военные будут делать в Европе.

В частности, Джо Байден объяснил, зачем перебрасывает войска в Европу.

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