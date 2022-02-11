В НАТО согласовали размещение контингентов в Румынии, Болгарии, Словакии

НАТО разместит многонациональные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии. Министры обороны должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Süddeutsche Zeitung .

В НАТО согласились на предложение военных разместить контингенты на востоке Европы.

"Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений", - говорится в сообщении.

Министры обороны должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе в среду, после чего будет сделано официальное заявление. План может быть реализован уже этой весной.

Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция.