Правительство Северной Македонии одобрило безвиз с Украиной

Фото: парламент Северной Македонии (wikipedia.org)

Закон предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона О ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Sitel.

Как сообщается, законопроект, предусматривающий упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.

Напомним, 21 августа Кабинет министров Украины одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией. Само соглашение было подписано в начале июля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизовом режиме между государствами на постоянной основе. Задорожнюк подчеркнула, что больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно.

Добавим, что 24 сентября Украина подписала соглашение о безвизе с южноамериканской страной Колумбией. От ныне граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.