ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство Северной Македонии одобрило безвиз с Украиной

Новости » Политика    03.10.2019 - 17:21
Правительство Северной Македонии одобрило безвиз с Украиной
Фото: парламент Северной Македонии (wikipedia.org)

Закон предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона О ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Sitel.

Как сообщается, законопроект, предусматривающий упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.

Напомним, 21 августа Кабинет министров Украины одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией. Само соглашение было подписано в начале июля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизовом режиме между государствами на постоянной основе. Задорожнюк подчеркнула, что больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно.

Добавим, что 24 сентября Украина подписала соглашение о безвизе с южноамериканской страной Колумбией. От ныне граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

В Минобороны назвали планы по внедрению стандартов НАТО Грузия выступает против РФ в ПАСЕ из солидарности с Украиной
Новости Украины МакедонияУкраинаБезвиз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь