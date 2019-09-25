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Уряд сьогодні подасть до Ради законопроект про ринок землі

Новини » Економіка    25.09.2019 - 14:11
Уряд сьогодні подасть до Ради законопроект про ринок землі
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Скасування мораторію на купівлю-продаж землі запланований на 1 жовтня 2020 року

Кабінет міністрів сьогодні подасть до Верховної ради законопроект про скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук нагадав, що мораторій має бути скасований не одразу, а з 1 жовтня наступного року.

"Мораторій на землю шкодить. Цей законопроект ми сьогодні подамо в парламент", - сказав він.

Окрім того, прем'єр додав, що в рамках впровадження земельної реформи будуть подані додаткові законопроекти.

"У нас вже готові додаткові законопроекти. Вони будуть незабаром, я думаю, наступного тижня подані до Верховної ради", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів пропонує дозволити куплю-продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, пропозицію президента Володимира Зеленського скасувати мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримують 31,0% українців. Проти ринку землі виступають 49,1% респондентів.

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