МИД Британии: правительство РФ пытается привести к власти в Киеве пророссийского лидера

В Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину. В контексте военной эскалации со стороны России особую роль может играть план Кремля привести пророссийского политика к власти в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Великобритании.
“У нас имеется информация, указывающая, что, принимая решение о возможном вторжении и оккупации Украины, правительство РФ пытается привести к власти в Киеве пророссийского лидера”, - говорится в заявлении.
Также в британском МИД указали, что российская разведка поддерживает контакты с несколькими бывшими украинскими политиками.
"Некоторые из них контактируют с российскими разведчиками, вовлеченными в планирование нападения на Украину", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных подорвать Украину".
“Россия должна снизить напряженность, прекратить кампанию агрессии и дезинформации, а также продвигаться по пути дипломатии. Великобритания и наши партнеры уже неоднократно говорили, что любое военное вторжение в Украину станет огромной стратегической ошибкой и будет иметь высокую цену”, - подчеркнула Трасс.
Ранее мы писали, что Британия обновила рекомендации по поездкам в Украину на фоне угрозы вторжения России.