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МЗС Британії: уряд РФ намагається привести до влади в Києві проросійського лідера

Автор: Анна Полисученко

У Міністерстві закордонних справ Британії заявили про плани РФ після вторгнення в Україну. У контексті військової ескалації з боку Росії особливу роль може відігравати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява МЗС Великобританії.

"У нас є інформація, яка вказує, що, приймаючи рішення про можливе вторгнення і окупацію України, уряд РФ намагається привести до влади в Києві проросійського лідера", - йдеться в заяві.

Також у британському МЗС вказали, що російська розвідка підтримує контакти з кількома колишніми українськими політиками.

"Деякі з них контактують з російськими розвідниками, залученими до планування нападу на Україну", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

За словами міністра закордонних справ Великобританії Ліз трас, "оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну".

"Росія повинна знизити напруженість, припинити кампанію агресії і дезінформації, а також просуватися шляхом дипломатії. Великобританія і наші партнери вже неодноразово говорили, що будь-яке військове вторгнення в Україну стане величезною стратегічною помилкою і матиме високу ціну", - підкреслила трас.

Раніше ми писали, що Британія оновила рекомендації щодо поїздок в Україну на тлі загрози вторгнення Росії.

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Великобританія