Правительство разрешило утилизировать непригодные химвещества за рубежом

Фото: министр Остап Семерак (facebook.com/os.semerak)

В Украине не утилизировано свыше 8 тыс. тонн непригодных химвеществ

Правительство поддержало постановление, которое позволяет вывозить непригодные химвещества на утилизацию за границу, не зависимо от наличия или отсутствия в Украине предприятий с необходимыми мощностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака.

Он отметил, что более 8 тыс. тон непригодных химвеществ, которые в основном использовались в аграрном секторе во времена СССР, до сих пор не утилизированы в полном объеме из-за нормативно-правовых коллизий.

"Наконец-то было поддержано наше (Минэкологии, - ред.) постановление, разрешающее вывозить эти вещества на утилизацию за границу не зависимости от наличия или отсутствия в Украине предприятий с необходимыми мощностями. Годами именно это было главным препятствием. Мол, в Украине есть свое одно предприятие. Поэтому незачем привлекать иностранные", - написал Семерак.

Он отметил, что предприятие де-факто является монополистом, с технологически устаревшим оборудованием и мизерными мощностями.

"Работы по утилизации опасных отходов в Украине очень много. И время ее делать. Мы наконец сможем очистить поля, овраги, заброшенные склады от опасных соединений (яды в прямом смысле), которые просачиваясь в почву, несут серьезные прямые угрозы всему живому", - добавил министр.

Напомним, комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендовал увеличить расходы Министерства экологии и природных ресурсов на 2 720 081,5 тыс. гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Минэкологии завершили работу над первой редакцией Национального плана управления отходами.