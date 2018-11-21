Уряд дозволив утилізовувати непридатні хімречовини за кордоном

Фото: міністр Остап Семерак (facebook.com/os.semerak)

В Україні не утилізовано понад 8 тис. тонн непридатних хімречовин

Уряд підтримав постанову, яка дозволяє вивозити непридатні хімречовини на утилізацію за кордон, не залежно від наявності чи відсутності в Україні підприємств з необхідними потужностями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook міністра екології та природних ресурсів України.

Він зазначив, що понад 8 тис. тонн непридатних хімречовин, які здебільшого використовувалися в аграрному секторі за часів СРСР, досі не утилізовано в повному обсязі через нормативно-правові колізії.

"Нарешті була підтримана наша (Мінекології - ред.) постанова, яка дозволяє вивозити ці речовини на утилізацію за кордон не залежно від наявності чи відсутності в Україні підприємств з необхідними потужностями. Роками саме це було головною перепоною. Мовляв, в Україні є своє одне підприємство. Тож нема чого залучати іноземні", - написав Семерак.

Він зазначив, що підприємство де-факто є монополістом, з технологічно застарілим обладнанням і мізерними потужностями.

"Роботи по утилізації небезпечних відходів в Україні дуже багато. І час її робити. Ми нарешті зможемо очистити поля, яри, закинуті склади від небезпечних сполук (отрути у прямому сенсі), що просочуючись у грунти, несуть серйозні прямі загрози всьому живому", - додав міністр.

Нагадаємо, комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував збільшити видатки Міністерства екології та природних ресурсів на 2 720 081,5 тис. гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мінекології завершили роботу над першою редакцією Національного плану управління відходами.