Правительство разрешило "Укргазбанку" выдать кредит "Нафтогазу" на 3 млрд гривен

Кабинет министров Украины разрешил государственному "Укргазбанку" предоставить кредит НАК "Нафтогаз Украины". Кредитная линия выделяется на сумму до 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 21 марта 2022 г. № 235-р .

Согласно документу, предоставило разрешение "Укргазбанка" на сделку с общим лимитом 3 млрд гривен путем заключения кредитного договора о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии.

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