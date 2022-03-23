Уряд дозволив "Укргазбанку" видати кредит "Нафтогазу" на 3 млрд гривень

Кабінет міністрів України дозволив державному "Укргазбанку" надати кредит НАК "Нафтогаз України". Кредитна лінія виділяється на суму до 3 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 21 березня 2022 р. № 235-р.
Згідно з документом, надало дозвіл "Укргазбанку" на правочин із загальним лімітом 3 млрд гривень шляхом укладення кредитного договору про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії.
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