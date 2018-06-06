Уряд дозволив ОСББ самостійно встановлювати лічильники тепла і води

Кабмін затвердив механізм повідомлення ОСББ про намір встановити прилади обліку

Кабінет міністрів України дозволив співвласникам будинків самостійно встановлювати лічильники теплової енергії та водопостачання, затвердивши механізм інформування власників. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, співвласники багатоквартирних будинків мають бути проінформовані про намір установки (не менш ніж за два місяці), вартість лічильника та проектні роботи. В той же час їм надається право самостійно встановлювати прилади обліку і жодного погодження від монопольних компаній для цього не потрібно. Передбачається, що це прискорить процес встановлення лічильників, які надалі будуть сприяти економії споживання енергоресурсів та водопостачання.

Зазначимо, повідомлення про встановлення лічильника доводиться до відома власників будинку шляхом розміщення інформації на офіційному сайті оператора зовнішніх інженерних мереж. У разі його відсутності - на офіційному порталі органу місцевого самоврядування та на інформаційних стендах у під'їздах будинків. Порядок інформування визначає терміни встановлення, вартість лічильника і передбачені проектні роботи.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) запустив пілотний проект компенсації частини кредиту на енергозберігаючі заходи для об'єднань власників багатоквартирних будинків.