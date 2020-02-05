Правительство признало способными 38 ОТО

Кабинет министров Украины на заседании правительства признал способными 38 объединенных территориальных общин (ОТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram-канале.

Как отметил премьер, в этих ОТО местные выборы прошли еще в 2019 году, однако до сих пор они были не признаны правительством.

"Потому, что ОТО до сих пор не были признаны правительством способными, существовала угроза не установления взаимоотношений между государственным бюджетом и бюджетами этих общин. Теперь эта проблема решена", - написал Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство одобрило изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин. Ожидается, что принятие соответствующего постановления будет способствовать эффективному использованию средств субвенции.

Также РБК-Украина писало, что срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины (ОТО) будет продолжаться ориентировочно до февраля 2020 года.