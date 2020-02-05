Уряд визнав здатними 38 ОТГ

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вибори в цих ОТГ пройшли ще в 2019 році

Кабінет міністрів України на засіданні уряду визнав здатними 38 об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука Telegram-каналі.

Як зазначив прем'єр, в цих ОТГ місцеві вибори пройшли ще в 2019 році, проте до цих пір вони не були визнані урядом.

"Тому, що ОТГ досі не були визнані урядом здатними, існувала загроза не встановлення взаємовідносин між державним бюджетом і бюджетами цих громад. Тепер ця проблема вирішена", - написав Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд схвалив зміни в Порядок і умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад. Очікується, що прийняття відповідної постанови буде сприяти ефективному використанню коштів субвенції.

Також РБК-Україна писало, що термін добровільного об'єднання населених пунктів в Україні в об'єднані територіальні громади (ОТГ) триватиме орієнтовно до лютого 2020 року.