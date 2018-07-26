Правительство приняло условия заключения договоров с членами набсовета УЗ

Кабмин также отменил предыдущие решения в связи с новым составом набсовета

Кабинет министров Украины утвердил условия заключения гражданско-правовых и трудовых договоров с независимыми членами и представителями государства, которые входят в наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, согласно уставу "Укрзализныци" трудовые договоры заключаются отдельно с каждым членом набсовета. По решению правительства полномочия на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета предоставляются и. о. генерального директора УЗ Евгению Кравцову.

Также, в связи с избранием нового состава наблюдательного совета "Укрзализныци", Кабмин отменил действие ряда предыдущих распоряжений о назначении представителей государства в составе наблюдательного совета.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что главой набсовета "Укрзализныци" избрали Шевки Аджунера, который возглавляет украинский офис Европейского банка реконструкции и развития. Его заместителем избран Даниэль Билак, а корпоративным секретарем УЗ - Мирослав Молнар.