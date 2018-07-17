Главой набсовета "Укрзализныци" избрали Шевки Аджунера

Новости Инфраструктура 17.07.2018 - 16:21
Фото: Шевки Аджунер (latifundist.com)
Фото: Шевки Аджунер (latifundist.com)

Его заместителем избран Даниэль Билака

Председателем наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" сегодня, 17 июля, избран Шевки Аджунер. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Его заместителем избран Даниэль Билака, а корпоративным секретарем ПАО "Укрзализныця" избран Мирослав Молнар.

Кроме этого, участники сегодняшнего заседания образовали комитеты наблюдательного совета.

"Шевки Аджунер возглавляет украинский офис Европейского банка реконструкции и развития. Имеет опыт работы на высших управленческих должностях международного уровня, специализация - финансовый/банковский сектор. Профессиональные компетенции: стратегия и развитие бизнеса, международные отношения, операционная эффективность, финансы и аудит, корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент", - сообщает пресс-служба УЗ.

Напомним, сегодня, 17 июля, начал работу новосозданный наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця". Члены наблюдательного совета собрались на первое заседание после утверждения обновленного состава Кабинетом министров Украины.

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