Уряд схвалив умови укладення договорів з членами наглядової ради УЗ

Кабмін також скасував попередні рішення у зв'язку з новим складом наглядової ради

Кабінет міністрів України затвердив умови укладення цивільно-правових і трудових договорів з незалежними членами і представниками держави, які входять до наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, згідно зі статутом "Укрзалізниці" трудові договори укладаються окремо з кожним членом наглядової ради. За рішенням уряду повноваження на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради надаються в. о. генерального директора УЗ Євгену Кравцову.

Також, у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради "Укрзалізниці", Кабмін скасував дію попередніх розпоряджень про призначення представників держави у складі наглядової ради.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що головою наглядової ради "Укрзалізниці" обрали Шевкі Аджунера, який очолює український офіс Європейського банку реконструкції та розвитку. Його заступником обрано Даніеля Білака, а корпоративним секретарем УЗ - Мирослава Молнара.