Кабмин принял стратегию информационной реинтеграции Донбасса
В Украине намерены расширить зону телерадиовещания на оккупированный Донбасс
Кабинет министров Украины принял стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В разработанной Министерством информационной политики стратегии говорится о том, что полное восстановление вещания украинских телерадиокомпаний возможно только при условии освобождения оккупированных территорий Донбасса. Поэтому в условиях ограниченного вещания и доступа к другим украинских СМИ, в том числе Интернет-изданий, особое внимание будет уделяться таким направлениям:
- расширение зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний с территорий, прилегающих к временно оккупированным;
- создание системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях;
- обеспечение возможности получения информации лицам с нарушениями зрения и слуха в доступной форме;
- проведение системной работы с переселенцами как с важным каналом коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на оккупированном Донбассе.
Фото: стратегия информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей
Напомним, ранее первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что закон о реинтеграции улучшил координацию силовиков на Донбассе. По ее словам, теперь на линии разграничения повышена дисциплина и действует принцип единоначалия.