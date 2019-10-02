Правительство приняло ряд кадровых решений

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Кабмин уволил заместителей министров и назначил новых

Кабинет министров Украины на заседании 2 октября принял ряд кадровых назначений. Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По данным департамента, в Министерство культуры, молодежи и спорта назначены:

Анатолий Максимчук - первым заместителем министра;

Ирина Подоляк - заместителем министра;

Владимир Шумилин - заместителем министра.

Министерство обороны:

Алексей Марценюк - заместителем министра;

Алина Фролову - заместителем министра.

В то же время правительство уволило Николая Кузьо с должности заместителя министра экологии и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции.

Также Кабинет министров принял решение об увольнении Марины Лазебной с должности главы Государственной социальной службы.

Кроме того, два увольнения в Государственном агентстве по вопросам кино:

Сергей Неретин - с должности первого заместителя председателя;

Сергей Недзельский - с должности заместителя председателя.

Как сообщало РБК-Украина, 25 сентября Кабинет министров Украины уволил руководителей девяти государственных структур.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 октября заявил, что в связи с реорганизацией Государственной фискальной службы большинство сотрудников Государственной таможенной службы будут уволены.