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Правительство приняло ряд кадровых решений

Новости » Политика    02.10.2019 - 16:07
Правительство приняло ряд кадровых решений
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Кабмин уволил заместителей министров и назначил новых

Кабинет министров Украины на заседании 2 октября принял ряд кадровых назначений. Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По данным департамента, в Министерство культуры, молодежи и спорта назначены:

  • Анатолий Максимчук - первым заместителем министра;
  • Ирина Подоляк - заместителем министра;
  • Владимир Шумилин - заместителем министра.

Министерство обороны:

  • Алексей Марценюк - заместителем министра;
  • Алина Фролову - заместителем министра.

В то же время правительство уволило Николая Кузьо с должности заместителя министра экологии и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции.

Также Кабинет министров принял решение об увольнении Марины Лазебной с должности главы Государственной социальной службы.

Кроме того, два увольнения в Государственном агентстве по вопросам кино:

  • Сергей Неретин - с должности первого заместителя председателя;
  • Сергей Недзельский - с должности заместителя председателя.

Как сообщало РБК-Украина, 25 сентября Кабинет министров Украины уволил руководителей девяти государственных структур.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 октября заявил, что в связи с реорганизацией Государственной фискальной службы большинство сотрудников Государственной таможенной службы будут уволены.

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