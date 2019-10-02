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Уряд ухвалив низку кадрових рішень

Новини » Політика    02.10.2019 - 16:07
Уряд ухвалив низку кадрових рішень
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Кабмін звільнив заступників міністрів та призначив нових

Кабінет міністрів України на засіданні 2 жовтня ухвалив низку кадрових призначень. Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Заданими департаменту, у Міністерство культури, молоді та спорту призначено:

  • Анатолія Максимчука - першим заступником міністра;
  • Ірину Подоляк - заступником міністра;
  • Володимира Шуміліна - заступником міністра.

У Міністерство оборони:

  • Олексія Марценюка - заступником міністра;
  • Аліну Фролову - заступником міністра.

Водночас уряд звільнив Миколу Кузьо з посади заступника міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.

Також Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Марини Лазебної з посади голови Державної соціальної служби.

Крім того, два звільнення у Державному агентстві з питань кіно:

  • Сергія Неретіна - з посади першого заступника голови;
  • Сергія Недзельського - з посади заступника голови.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 вересня Кабінет міністрів України звільнив керівників дев'яти державних структур.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 2 жовтня заявив, що у зв'язку з реорганізацією Державної фіскальної служби більшість співробітників Державної митної служби будуть звільнені.

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