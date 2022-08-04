Уряд пропонує МВФ активізувати роботу над новою програмою, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

"Поки ЗСУ протистоять агресії РФ та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості України. Підтримка партнерів важлива. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна до кінця року має намір укласти угоду з Міжнародним валютним фондом на 15-20 млрд доларів.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Україна зацікавлена у впровадженні нової програми з Міжнародним валютним фондом, однак фонд поки не готовий до рішучих кроків у тій ситуації, в якій опинилася Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.