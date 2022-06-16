Правительство предлагает изменения в законе для военных и их семей: что известно

Правительство предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Речь идет о поощрении к военной службе по контракту, гарантии социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука .

По его словам, законопроект предлагает:

Напомним, на днях Владимир Зеленский подчеркнул, что в зоне боевых действий должно хватать всего необходимого для защиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.