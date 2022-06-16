RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд пропонує зміни в законі для військових та їх сімей: що відомо

Фото: Тарас Мельничук (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Уряд пропонує Верховній Раді внести зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Мова йде про заохочення до військової служби за контрактом, гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

За його словами, законопроект пропонує:

  • Запровадити норму щодо встановлення п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями для всіх категорій військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби);
  • Урегулювати питання щодо медичного, продовольчого та речового забезпечення резервістів і військовозобов’язаних, призваних на збори;
  • Урегулювати питання щодо позачергового забезпечення місцевими радами дітей резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві місцями в дитячих закладах за місцем проживання;
  • Урегулювати питання щодо надання можливості військовослужбовцям на догляд за хворою дитиною віком до 14 років.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський наголосив, що у зоні бойових дій має вистачати всього необхідного для захисту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Уряд