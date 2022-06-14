Зеленский попросил Залужного провести проверки из-за возможных проблем с обеспечением
Попросил главнокомандующего ВСУ внимательно отнестись к сообщениям в соцсетях и СМИ о том, что у части бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты.
Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждают в обществе. Ожидаю проверок в логистике армии, проверки того, что поставляется и как распределяют средства индивидуальной защиты", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что в зоне боевых действий должно хватать всего необходимого для защиты.
Напомним, наряду с этим президент Украины призывах Запад предоставить Украине противоракетное оружие. Он отметил, что советские ракеты, которыми бьет Россия, стали еще опаснее, ведь это оружие далеко не точное и может поражать гражданские объекты.
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