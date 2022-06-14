Зеленский попросил Залужного провести проверки из-за возможных проблем с обеспечением

Попросил главнокомандующего ВСУ внимательно отнестись к сообщениям в соцсетях и СМИ о том, что у части бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина .

"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждают в обществе. Ожидаю проверок в логистике армии, проверки того, что поставляется и как распределяют средства индивидуальной защиты", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в зоне боевых действий должно хватать всего необходимого для защиты.