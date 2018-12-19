Правительство позаимствует миллиарды, которые планировали получить от приватизации

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

По итогам года от приватизации правительство получит лишь 355 млн грн

Кабинет министров распоряжением от 18 декабря 2018 года № 1006-р изменил источники финансирования общего фонда государственного бюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на сайте правительства.

Согласно распоряжению, увеличиваются источники по коду классификации финансирования бюджета 401000 "Заимствования" на сумму 18,445 млрд грн в связи с уменьшением объема источников финансирования государственного бюджета по коду классификации 500000 "Поступления от приватизации государственного имущества" с соблюдением предельного объема годового дефицита государственного бюджета

Таким образом, вместо 18,8 млрд грн правительство планирует получить от приватизации лишь 355 млн грн. Разницу получат от продажи государственных облигации.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин 18 декабря повысил ставку по гривневым ОВГЗ до 20,5% и разместил гособлигации на сумму 19,981 млрд грн.

Напомним, принятый Верховной радой закон о государственном бюджете на 2019 год предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд гривен. Отметим, цифра 17,1 млрд гривен содержалась в госбюджете на 2015, 2016 и 2017 годы. Но план по поступлениям не выполнялся. На 2018 год правительство решило повысить план до 21,3 млрд гривен, но большая приватизация опять не началась и план выполнен не был.

В декабре Верховная рада внесла изменения в бюджет-2018, уменьшив план приватизации до 18,8 млрд грн.