Уряд запозичить мільярди, які планували отримати від приватизації

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За підсумками року від приватизації уряд отримає лише 355 млн грн

Кабінет міністрів розпорядженням від 18 грудня 2018 року № 1006-р змінив джерела фінансування загального фонду державного бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на сайті уряду.

Відповідно до розпорядження, збільшуються джерела за кодом класифікації фінансування бюджету 401000 "Запозичення" на суму 18,445 млрд грн у зв’язку із зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом класифікації 500000 "Надходження від приватизації державного майна" з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.

Таким чином, замість 18,8 млрд грн уряд планує отримати від приватизації лише 355 млн грн. Різницю отримають від продажу державних облігації.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін 18 грудня підвищив ставку за гривневими ОВДП до 20,5% і розмістив держоблігації на суму 19,981 млрд грн.

Нагадаємо, ухвалений Верховною радою закон про державний бюджет на 2019 рік передбачає надходження від приватизації в сумі 17,1 млрд гривень. Відзначимо, цифра 17,1 млрд гривень містилась у держбюджетах на 2015, 2016 і 2017 роки. Але план з надходжень не виконувався. На 2018 рік уряд вирішив підвищити план до 21,3 млрд гривень, але велика приватизація знову не почалася і план виконаний не був.

У грудні Верховна рада внесла зміни до бюджету-2018, зменшивши план приватизації до 18,8 млрд грн.