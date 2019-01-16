Правительство повысило компенсации на оздоровление чернобыльцев

Кабмин компенсирует стоимость путевок на оздоровление чернобыльцев
Кабинет министров Украины повысил компенсации на лечение чернобыльцев в санаториях и оздоровительных учреждениях. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, правительство установило, что размеры денежной помощи для компенсации в 2019 году стоимости путевок путем безналичного перечисления санаторно-курортным учреждениям за предоставление услуг или оздоровление лиц, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, составят:
Фото: постановление Кабмина
Напомним, ранее сообщалось, что комитет парламента по вопросам экологической политики рекомендует Раде принять закон об отмене ограничения льгот чернобыльцам.
Отметим, в прошлом году на социальные программы для чернобыльцев было выделено 2 млрд гривен.