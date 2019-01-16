Правительство повысило компенсации на оздоровление чернобыльцев

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Кабмин компенсирует стоимость путевок на оздоровление чернобыльцев

Кабинет министров Украины повысил компенсации на лечение чернобыльцев в санаториях и оздоровительных учреждениях. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство установило, что размеры денежной помощи для компенсации в 2019 году стоимости путевок путем безналичного перечисления санаторно-курортным учреждениям за предоставление услуг или оздоровление лиц, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, составят:

Для лиц I категории - 7 300 гривен;

Для лиц I категории с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) - 22 200 гривен;

Для детей, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой, и одного из родителей или лица, которое их заменяет, - 14 500 гривен.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что комитет парламента по вопросам экологической политики рекомендует Раде принять закон об отмене ограничения льгот чернобыльцам.

Отметим, в прошлом году на социальные программы для чернобыльцев было выделено 2 млрд гривен.