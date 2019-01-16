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Правительство повысило компенсации на оздоровление чернобыльцев

Новости » Политика    16.01.2019 - 13:39
Правительство повысило компенсации на оздоровление чернобыльцев
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Кабмин компенсирует стоимость путевок на оздоровление чернобыльцев

Кабинет министров Украины повысил компенсации на лечение чернобыльцев в санаториях и оздоровительных учреждениях. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство установило, что размеры денежной помощи для компенсации в 2019 году стоимости путевок путем безналичного перечисления санаторно-курортным учреждениям за предоставление услуг или оздоровление лиц, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, составят:

  • Для лиц I категории - 7 300 гривен;
  • Для лиц I категории с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) - 22 200 гривен;
  • Для детей, которым установлена инвалидность, связанная с  Чернобыльской катастрофой, и одного из родителей или лица, которое их заменяет, - 14 500 гривен.

 

Фото: постановление Кабмина  

Напомним, ранее сообщалось, что комитет парламента по вопросам экологической политики рекомендует Раде принять закон об отмене ограничения льгот чернобыльцам.

Отметим, в прошлом году на социальные программы для чернобыльцев было выделено 2 млрд гривен.

 

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