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Уряд підвищив компенсації на оздоровлення чорнобильців

Новини » Політика    16.01.2019 - 13:39
Уряд підвищив компенсації на оздоровлення чорнобильців
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Кабмін компенсує вартість путівок на оздоровлення чорнобильців

Кабінет міністрів України підвищив компенсації на лікування чорнобильців в санаторіях та оздоровчих закладах. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд встановив, що розміри грошової допомоги для компенсації в 2019 році вартості путівок шляхом безготівкового перерахування санаторно-курортним закладам за надання послуг або оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, складуть:

  • Для осіб I категорії - 7 300 гривень;
  • Для осіб I категорії з захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - 22 200 гривень;
  • Для дітей, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, та одного з батьків або особи, яка їх замінює, - 14 500 гривень.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет парламенту з питань екологічної політики рекомендує Раді прийняти закон про скасування обмеження пільг чорнобильцям.

Зазначимо, минулого року на соціальні програми для чорнобильців було виділено 2 млрд гривень.

 

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