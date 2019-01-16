Уряд підвищив компенсації на оздоровлення чорнобильців

Кабмін компенсує вартість путівок на оздоровлення чорнобильців
Кабінет міністрів України підвищив компенсації на лікування чорнобильців в санаторіях та оздоровчих закладах. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, уряд встановив, що розміри грошової допомоги для компенсації в 2019 році вартості путівок шляхом безготівкового перерахування санаторно-курортним закладам за надання послуг або оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, складуть:
Фото: постанова Кабміну
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет парламенту з питань екологічної політики рекомендує Раді прийняти закон про скасування обмеження пільг чорнобильцям.
Зазначимо, минулого року на соціальні програми для чорнобильців було виділено 2 млрд гривень.