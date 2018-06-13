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Правительство поручило провести расследование в отношении главы Госрезерва

НовостиПолитика    13.06.2018 - 14:07
Фото: Вадим Мосийчук (gosrezerv.gov.ua)
Фото: Вадим Мосийчук (gosrezerv.gov.ua)

Мосийчука обвиняют в несогласованных командировках

Украинское правительство поручило открыть дисциплинарное производство в отношении главы Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука. Соответствующее протокольное решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, дисциплинарное производство в отношении Мосийчука касаются командировок, которые не были согласованы с первым вице-премьером Степаном Кубивым. В частности, 23-25 мая глава Госрезерва находился в Литве на консультациях по созданию резерва нефти в Украине, однако ему не предоставляли отпуск и не согласовывали командировку.

Всего с начала 2017 года Мосийчук девять раз был в командировках, в том числе зарубежных, без согласования с Кубивым.

 

Фото: протокольное решение

Напомним, ранее Кабмин отказался переподчинить себе Госрезерв.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Степан Кубив, Госрезерв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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