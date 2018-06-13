Правительство поручило провести расследование в отношении главы Госрезерва

Мосийчука обвиняют в несогласованных командировках

Украинское правительство поручило открыть дисциплинарное производство в отношении главы Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука. Соответствующее протокольное решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, дисциплинарное производство в отношении Мосийчука касаются командировок, которые не были согласованы с первым вице-премьером Степаном Кубивым. В частности, 23-25 мая глава Госрезерва находился в Литве на консультациях по созданию резерва нефти в Украине, однако ему не предоставляли отпуск и не согласовывали командировку.

Всего с начала 2017 года Мосийчук девять раз был в командировках, в том числе зарубежных, без согласования с Кубивым.

Фото: протокольное решение

Напомним, ранее Кабмин отказался переподчинить себе Госрезерв.