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Уряд доручив провести розслідування щодо глави Держрезерву

НовиниПолітика    13.06.2018 - 14:07
Фото: Вадим Мосійчук (gosrezerv.gov.ua)
Фото: Вадим Мосійчук (gosrezerv.gov.ua)

Мосійчука звинувачують у неузгоджених відрядженнях

Український уряд доручив відкрити дисциплінарне провадження щодо голови Державного агентства резерву Вадима Мосійчука. Відповідне протокольне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, дисциплінарне провадження стосовно Мосійчука стосуються відряджень, які не були погоджені з першим віце-прем'єром Степаном Кубівим. Зокрема, 23-25 травня голова Держрезерву перебував у Литві на консультаціях щодо створення резерву нафти в Україні, проте йому не надавали відпустку і не погоджували відрядження.

Всього з початку 2017 року Мосійчук дев'ять разів був у відрядженнях, в тому числі зарубіжних, без погодження з Кубівим.

 

Фото: протокольне рішення

Нагадаємо, раніше Кабмін відмовився перепідпорядкувати собі Держрезерв.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Степан Кубів, Госрезерв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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