Уряд доручив провести розслідування щодо глави Держрезерву

Мосійчука звинувачують у неузгоджених відрядженнях

Український уряд доручив відкрити дисциплінарне провадження щодо голови Державного агентства резерву Вадима Мосійчука. Відповідне протокольне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, дисциплінарне провадження стосовно Мосійчука стосуються відряджень, які не були погоджені з першим віце-прем'єром Степаном Кубівим. Зокрема, 23-25 травня голова Держрезерву перебував у Литві на консультаціях щодо створення резерву нафти в Україні, проте йому не надавали відпустку і не погоджували відрядження.

Всього з початку 2017 року Мосійчук дев'ять разів був у відрядженнях, в тому числі зарубіжних, без погодження з Кубівим.

Фото: протокольне рішення

Нагадаємо, раніше Кабмін відмовився перепідпорядкувати собі Держрезерв.