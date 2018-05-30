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Кабмин на сегодняшнем заседании отказался переподчинить себе Госрезерв

НовостиПолитика    30.05.2018 - 13:47
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Госрезерв предлагают вывести из подчинения МЭРТ

Кабинет министров Украины на заседании 30 мая снял с повестки дня вопрос переподчинения Государственного агентства резерва (Госрезерв). Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Снять с рассмотрения пункты 4.4 (переподчинение Госрезерва, - ред.) и 5.4", - отметил Гройсман.

Отметим, на сегодня Госрезерв подчинен Министерству экономического развития и торговли Украины. Предполагается, что его переподчинение напрямую Кабмину повысит эффективность принятия решений, направленных на формирование, использование, наполнение и обновление запасов государственного материального резерва.

Напомним, ранее первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина в 2018 году выставит на продажу 25 крупных государственных предприятий.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Госрезерв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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