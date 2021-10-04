Правительство Японии ушло в отставку

В сентябре Суга объявил, что не будет участвовать в выборах председателя правящей партии, объяснив это тем, что до завершения своих полномочий планирует сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.

Фумио Кисида станет 100-м по счёту японским премьер-министром.

Выборы в стране состоялись 29 сентября. Кисида получил 257 из 427 голосов во втором туре.

Генсеком станет Хирокадзу Мацуно.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и министр обороны страны Нобуо Киси сохранят свои посты. Министр науки и образования Коити Хагиуда возглавит Министерство экономики, торговли и промышленности.