Уряд Японії пішов у відставку

Уряд прем'єр-міністра Японії Есіхіде Суги пішов у відставку. Уряд очолить колишній глава МЗС Японії Фуміо Кісіда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
У вересні Суга оголосив, що не братиме участі у виборах голови правлячої партії, пояснивши це тим, що до завершення своїх повноважень планує зосередитися на боротьбі з коронавірусом.
Фуміо Кісіда стане 100-м за рахунком японським прем'єр-міністром.
Вибори в країні відбулися 29 вересня. Кісіда отримав 257 з 427 голосів у другому турі.
Генсеком стане Хірокадзу Мацуно.
Глава МЗС Японії Тосіміцу Мотегі і міністр оборони країни Нобуо Кісі збережуть свої пости. Міністр науки і освіти Коїті Хагіуда очолить Міністерство економіки, торгівлі та промисловості.