Уряд Японії пішов у відставку

У вересні Суга оголосив, що не братиме участі у виборах голови правлячої партії, пояснивши це тим, що до завершення своїх повноважень планує зосередитися на боротьбі з коронавірусом.

Фуміо Кісіда стане 100-м за рахунком японським прем'єр-міністром.

Вибори в країні відбулися 29 вересня. Кісіда отримав 257 з 427 голосів у другому турі.

Генсеком стане Хірокадзу Мацуно.

Глава МЗС Японії Тосіміцу Мотегі і міністр оборони країни Нобуо Кісі збережуть свої пости. Міністр науки і освіти Коїті Хагіуда очолить Міністерство економіки, торгівлі та промисловості.