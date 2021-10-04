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Уряд Японії пішов у відставку

Автор: Анна Полисученко

Уряд прем'єр-міністра Японії Есіхіде Суги пішов у відставку. Уряд очолить колишній глава МЗС Японії Фуміо Кісіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

У вересні Суга оголосив, що не братиме участі у виборах голови правлячої партії, пояснивши це тим, що до завершення своїх повноважень планує зосередитися на боротьбі з коронавірусом.

Фуміо Кісіда стане 100-м за рахунком японським прем'єр-міністром.

Вибори в країні відбулися 29 вересня. Кісіда отримав 257 з 427 голосів у другому турі.

Генсеком стане Хірокадзу Мацуно.

Глава МЗС Японії Тосіміцу Мотегі і міністр оборони країни Нобуо Кісі збережуть свої пости. Міністр науки і освіти Коїті Хагіуда очолить Міністерство економіки, торгівлі та промисловості.

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Японія