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Уряд підтримав запровадження електронних трудових книжок

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 15:08
Уряд підтримав запровадження електронних трудових книжок
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект повинна підтримати Рада

Кабінет міністрів України 27 листопада підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики щодо заміни паперових трудових книжок на електронні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook профільного міністра Юлії Соколовської.

Зазначається, що завдяки нововеденням працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу (якщо втратили книжку). Пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично без зайвої бюрократії

"Електронна версія трудової книжки - це менше навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників - ФОП. Рішення Уряду також спростить пошук та оформлення людей на роботу", - відзначила Соколовська.

Вона зазначила, що у кілька кліків за допомогою електронного підпису можна буде отримати витяг у електронному кабінеті Пенсійного фонду і не боятися загубити трудову книжку.

"Працівники будуть впевнені, що відомості завжди надійно захищені, а недобросовісний роботодавець їх не викривить. Коли настане час оформити пенсійні виплати - це буде легко та без клопоту збирання підтверджувальних документів - всі дані вже знатиме Пенсійний фонд", - додала Соколовська.

Водночас, за словами міністра, позбуватися паперової трудової книжки не обов'язково.

"Якщо для вас ведення книжки роботодавцем є певним ритуалом, то ніхто не забороняє вам продовжувати дублювати відомості про свою трудову діяльність на папері. Але якщо ви не можете дочекатись цифрового формату, то вас ніхто не змусить її вести", - відзначила Соколовська.

Міністр додала, що для впровадження електронних трудових книжок, відповідний законопроект повинна підтримати Верховна рада.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України планує до кінця 2019 року реалізувати законопроект про скасування обов'язкових трудових книжок.

РБК-Україна писало, що в 2015 році організація EasyBusiness опублікувала інфографіку, згідно з якою скасування трудових книжок дозволить Україні заощадити близько 500 млн гривень на рік.

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