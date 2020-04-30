В правительство планируют назначить еще несколько министров, - Арахамия

Верховная рада планирует проголосовать за назначение в правительство еще нескольких министров, чьи должности еще не заняты. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Арахамии, сейчас продолжаются консультации относительно назначения нескольких министров.

"У нас есть несколько должностей в правительстве, которые сейчас еще не заполнены. Сейчас продолжаются консультации относительно назначений других министров, которых еще не назначили", - заявил он.

Также нардеп отметил, что в Раде должны рассмотреть новую программу деятельности правительства.

"Я думаю, что украинцам нужно ожидать оба варианта (новую программу деятельности правительства и новые назначения - ред.). И программу действительно надо дорабатывать", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ, может занять другую должность после консультаций с президентом Владимиром Зеленским. При этом фракция "Слуга народа" имеет достаточно голосов, чтобы назначить Саакашвили вице-премьером.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин назначил нового руководителя Государственной аудиторской службы Украины. Ведомство возглавил Геннадий Плис, который был заместителем министра финансов в правительстве Гончарука.