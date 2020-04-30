ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В правительство планируют назначить еще несколько министров, - Арахамия

Новости » Политика     30.04.2020 - 15:59
В правительство планируют назначить еще несколько министров, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Рада также планирует рассмотреть новую программу деятельности правительства

Верховная рада планирует проголосовать за назначение в правительство еще нескольких министров, чьи должности еще не заняты. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Арахамии, сейчас продолжаются консультации относительно назначения нескольких министров.

"У нас есть несколько должностей в правительстве, которые сейчас еще не заполнены. Сейчас продолжаются консультации относительно назначений других министров, которых еще не назначили", - заявил он.

Также нардеп отметил, что в Раде должны рассмотреть новую программу деятельности правительства.

"Я думаю, что украинцам нужно ожидать оба варианта (новую программу деятельности правительства и новые назначения - ред.). И программу действительно надо дорабатывать", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ, может занять другую должность после консультаций с президентом Владимиром Зеленским. При этом фракция "Слуга народа" имеет достаточно голосов, чтобы назначить Саакашвили вице-премьером.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин назначил нового руководителя Государственной аудиторской службы Украины. Ведомство возглавил Геннадий Плис, который был заместителем министра финансов в правительстве Гончарука.

Рада сможет принять законопроект о банках после 11 мая В "СН" призвали правительство ускорить выполнение антикризисных решений
Новости Украины назначениеВерховная РадаправительствоСлуга народа
News
On Top